В Кировской области выдано 1 900 000 банковских карт
На 1 июля 2018 года в Кировской области было выдано 1,9 млн платежных банковских карт. Это больше, чем жителей в регионе - по данным переписи регионе проживает 1,2 млн человек.
Это значит, что большинство жителей региона держат не одну банковскую карту.
Так, по данным Кировского отделения Волго-Вятского главного управления банка России, в первом полугодии 2018 года в Кировской области было совершено 88,6 млн операций с использованием платежных карт на сумму 125,1 млрд рублей. По сравнению с первым полугодием 2017 года количество транзакций выросло на 23%, общая сумма платежей - на 12%.
Для обслуживания карт в Кировской области установлено почти 1500 банкоматов и 21 900 электронных терминалов в магазинах.