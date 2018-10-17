В Кировской области выдано 1 900 000 банковских карт

СЕГОДНЯ 09:43 2018-10-17T09:43:29+03:00

Для обслуживания карт в Кировской области установлено почти 1500 банкоматов и 21 900 электронных терминалов в магазинах Фото: Владимир ПЕРЕКРЕСТ

Это больше, чем число жителей региональной

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На 1 июля 2018 года в Кировской области было выдано 1,9 млн платежных банковских карт. Это больше, чем жителей в регионе - по данным переписи регионе проживает 1,2 млн человек.

Это значит, что большинство жителей региона держат не одну банковскую карту.

Так, по данным Кировского отделения Волго-Вятского главного управления банка России, в первом полугодии 2018 года в Кировской области было совершено 88,6 млн операций с использованием платежных карт на сумму 125,1 млрд рублей. По сравнению с первым полугодием 2017 года количество транзакций выросло на 23%, общая сумма платежей - на 12%.

Для обслуживания карт в Кировской области установлено почти 1500 банкоматов и 21 900 электронных терминалов в магазинах.