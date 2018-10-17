Безработный житель Кирса устроил в своем доме наркопритон

СЕГОДНЯ 09:20 2018-10-17T09:20:10+03:00

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Полицейские отдела МВД по Верхнекамскому району «накрыли» местный наркопритон. Установлено, что 53-летний житель Кирса регулярно предоставлял свой дом людям, употребляющим запрещенные вещества. При обыске оперативники изъяли шприцы и специальную посуду для изготовления наркотиков, а также части растения конопли. Экспертиза показала, что мужчина хранил вещество в значительном размере.

- Приятели владельца дома приходили к нему, изготавливали из мака наркотики и употребляли их, - сообщает пресс-служба УМВД по Кировской области. - Против мужчины заведено дело по ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотиков» и ст. 232 УК РФ «Систематическое предоставление помещений для потребления наркотиков».

Расследование дела продолжается. Отметим, что приятели 53-летнего подозреваемого привлечены к ответственности по ст. 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотиков без назначения врача».