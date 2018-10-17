В слободу Курочкино пустят автобус №26

СЕГОДНЯ 08:55 2018-10-17T08:55:40+03:00

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В слободу Курочкино пустят дополнительный автобусный рейс. В новый активно застраивающийся жилыми домами микрорайон города Кирова продлят автобус №26. Об этом сообщили в администрации города Кирова.

-Сейчас в слободу ходит автобус №90, маршрут которого был изменен в сентябре 2017 года, -пояснили в пресс-службе горадминистрации. - Но и такой меры недостаточно: жители микрорайона обращались в администрацию с просьбой пустить еще один маршрут общественного транспорта в слободу.

Просьбы были удовлетворены: городская комиссия по рассмотрению изменений городских маршрутов приняла решение, что с сегодняшнего дня, 17 октября 2018 года, автобус № 26 следованием Северная больница -ТЭЦ-5 будет также проходить и через остановку Слобода Курочкино.