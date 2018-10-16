В Кирове ночью пытались сжечь банкомат

СЕГОДНЯ 18:11 2018-10-16T18:11:01+03:00

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В минувший четверг, 11 октября, около полуночи в Кирове пытались сжечь банкомат. Дежурный службы охраны одного из банков сообщил об этом росгвардейцам. Группа задержания сразу же выехала на место ЧП и задержала подозреваемого в порче имущества.

- В тамбуре мужчина поджигал спички и пытался забрасывать их в банкомат, - рассказали в пресс-службе областного управления Росгвардии. - Как выяснилось, это уже второй подобный случай. Ранее мужчина пытался повредить оборудование в другом отделении банка.

Кировчанин не отвечал на вопросы росгвардейцев, он не сообщил свое имя, возраст и другие личные данные. Мужчину передали полицейским для дальнейших разбирательств.