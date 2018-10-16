Житель Лузы не одолжил денег собутыльнику и был убит в канаве

СЕГОДНЯ 17:45 2018-10-16T17:45:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 13 октября, в Лузе в сточной канаве было найдено тело мужчины. Убитым оказался 46-летний местный житель. Следователи сразу же начали проверку этого ЧП. Выяснилось, что ранее в тот же день погибший выпивал в доме своих знакомых. Один из них, 22-летний молодой человек, просил у него деньги в долг, однако получил отказ.

- В какой-то момент потерпевший решил пойти домой, - рассказали в СУ областного следственного комитета. - Однако 22-летний собутыльник догнал его и несколько раз ударил деревянной палкой по голове и лицу. Мужчина скончался от полученных травм. Уголовное дело заведено по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Максимальное наказание по статье - 15 лет тюрьмы.

Убийцу планируют заключить под стражу. Расследование дела продолжается.