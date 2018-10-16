2018-10-16T17:48:09+03:00
Общество

В Кирове вместо «желтых заборов» на проблемных дорогах появятся «зебры» и «лежачие полицейские»

К понедельнику письма с приказами будут отправлены в областное ГИБДД
Елизавета Захарова
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«Желтые заборы» в Кирове заменят «зебрами» и «лежачими полицейскими». Фото: admkirov.ru«Желтые заборы» в Кирове заменят «зебрами» и «лежачими полицейскими». Фото: admkirov.ru
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Сегодня, 16 октября 2018 года, на втором совещании по вопросу установки в областном центре «желтых заборов» глава администрации города Илья Шульгин расставил все точки над i. По его поручению на проблемных участках дорог вместо заборов будет нанесена пешеходная разметка - «зебра», а перед и после нее - «лежачие полицейские» для ограничения скорости автомобилей.

- Понятно, что в идеале необходима комплексная реконструкция Октябрьского проспекта – подчеркнул Илья Вячеславович. - Эта улица внесена в предварительный перечень для ремонта по проекту «Безопасные и качественные дороги» на 2019 год. Но сейчас нам необходимо незамедлительно предпринять ряд мер, чтобы сохранить и целостность аллеи как главной пешеходной артерии города, и одновременно обезопасить идущих по ней людей. Речь идет о 10-ти участках, на которых пешеходная часть пересекается с проезжей, если идти от ЦУМа до танка.

До понедельник департамент дорожного хозяйства направит письма в ГИБДД для синхронизации действий по установке «зебр», «лежачих полицейских» и формированию сметы необходимых работ. Следующее заседание по вопросу «желтых заборов» пройдет в следующий понедельник.

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