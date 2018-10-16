2018-10-16T17:26:20+03:00
Общество

На карте кировской ЦДС низкопольные автобусы выделили желтыми значками

Новая система работает в тестовом режиме
Александр ЧАРУШИН
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Сейчас в Кирове есть 46 низкопольных автобусов и 16 троллейбусов. Фото: m.cdsvyatka.comСейчас в Кирове есть 46 низкопольных автобусов и 16 троллейбусов. Фото: m.cdsvyatka.com
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На карте движения кировских автобусов и троллейбусов, запущенной центральной диспетчерской службой (ЦДС), выделили низкопольный транспорт. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Теперь автобусы и троллейбусы, удобные для маломобильных кировчан, выделяются значками желтого цвета, а остальные, как и прежде - красными и синими значками. Всего в Кирове сейчас действуют 46 низкопольных автобусов и 16 троллейбусов.

- Новая система работает в тестовом режиме, - рассказал «Комсомолке» директор ЦДС Олег Семаков. - Сделано это для удобства кировчан. Теперь любой житель города может точно узнать, через какое время нужный низкопольный автобус или троллейбус приедет на ближайшую к нему остановку. Перевозчики дали нам все данные низкопольных транспортных средств - по ним система отслеживает их и выделяет новыми значками.

В пресс-службе мэрии также сообщают, что вскоре при нажатии на значок автобуса кировчане смогут получать еще больше информации, вплоть до наличия кондиционера и беспроводной сети.

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