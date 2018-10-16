2018-10-16T16:56:55+03:00
Происшествия

В Кирове всю ночь искали девятилетнюю школьницу

Девочка случайно уехала в другую часть города
Александр ЧАРУШИН
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Пропавшего ребенка нашли уже после полуночиПропавшего ребенка нашли уже после полуночиФото: Ольга Крыльцова
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Вчера, 15 октября, в Кирове пропала девятилетняя Дильноза Фоминых. Ориентировку на поиск школьницы в соцсетях разместили активисты отряда «Лиза Алерт». Девочку искали несколько экипажей волонтеров и полицейские. Сигнал о пропаже ребенка поступил около 19.00 часов.

- Позже поступили данные о том, что девочка по дороге домой случайно села на другой автобус, - рассказали в УМВД по Кировской области. - Наряды полиции обошли район, в котором могла находиться школьница, однако девочку они не нашли. Уже после полуночи девочку обнаружил патруль в юго-западном районе Кирова.

Как выяснилось, девятилетняя девочка случайно уехала в Радужный, оттуда сама смогла добраться до железнодорожного вокзала, и уже затем отправилась на юго-запад города. Девочку доставили домой и передали родным.

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