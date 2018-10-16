За прошедшую неделю 147 кировчан заболело кишечной инфекцией

СЕГОДНЯ 16:55 2018-10-16T16:55:56+03:00

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По данным роспотребнадзора России по Кировской области 147 жителей нашего региона за прошедшие семь дней заболело кишечной инфекцией. Более 65% заболевших — жители областного центра.

- 95 случаев заражение острой кишечной инфекцией зарегистрировано в самом Кирове, - пояснили в пресс-службе ведомства. - Среди заболевших порядка 61% - школьники, воспитанники детских садов и другие. В более чем половине случаев ребята заразились во время приема пищи. Это свидетельствует о том, что дети плохо моют руки с мылом.

Через немытые руки в организм человека попадает множество бактерий, в том числе и вирусных. Несоблюдение банальных правил личной гигиены может стать причиной заболевания не только ОКИ, но и ОРВИ, гриппом, вирусной пневмонией, гепатитом и холерой.