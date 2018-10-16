2018-10-16T16:32:33+03:00
Общество

Вопросы для прямой линии с губернатором будут выбирать лайками

В правительстве области выбрали новый способ получения обратной связи от населения
Виктория ЛЕБЕДЕВА
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Вопросы для прямой линии с губернатором будут выбирать лайками. Фото: kirov-portal.ruВопросы для прямой линии с губернатором будут выбирать лайками. Фото: kirov-portal.ru
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18 октября пройдет очередная прямая линия с губернатором Кировской области Игорем Васильевым. На этот раз кировчане смогут задать вопрос главе региона по-новому.

Так, прежде кировчане могли звонить на телефон прямой линии и лично спросить губернатора о наболевшем. Или отправить вопрос по электронной почте.

Теперь же вопросы от кировчан будут собирать в социальных сетях.

Чтобы задать вопрос губернатору нужно:

- зайти в группу «Правительство Кировской области» в социальных сетях

- найти пост-анонс прямой лини

- написать под этим постом в комментариях свой вопрос

- если в комментариях уже есть вопрос, похожий на ваш, то повтор удалят, так что ваш вопрос должен быть уникальным.

- ставьте лайки за самые интересные, на ваш взгляд, вопросы, так как только тот вопрос, который наберет наибольшее число лайков, попадет в эфир.

Кстати, сейчас голосование уже закрыто, оно длилось до 12 октября.

Посмотреть программу, в которой губернатор будет отвечать на вопросы кировчан, можно будет на ГТРК «Вятка» 18 октября с 20.00

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