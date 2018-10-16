Вопросы для прямой линии с губернатором будут выбирать лайками
18 октября пройдет очередная прямая линия с губернатором Кировской области Игорем Васильевым. На этот раз кировчане смогут задать вопрос главе региона по-новому.
Так, прежде кировчане могли звонить на телефон прямой линии и лично спросить губернатора о наболевшем. Или отправить вопрос по электронной почте.
Теперь же вопросы от кировчан будут собирать в социальных сетях.
Чтобы задать вопрос губернатору нужно:
- зайти в группу «Правительство Кировской области» в социальных сетях
- найти пост-анонс прямой лини
- написать под этим постом в комментариях свой вопрос
- если в комментариях уже есть вопрос, похожий на ваш, то повтор удалят, так что ваш вопрос должен быть уникальным.
- ставьте лайки за самые интересные, на ваш взгляд, вопросы, так как только тот вопрос, который наберет наибольшее число лайков, попадет в эфир.
Кстати, сейчас голосование уже закрыто, оно длилось до 12 октября.
Посмотреть программу, в которой губернатор будет отвечать на вопросы кировчан, можно будет на ГТРК «Вятка» 18 октября с 20.00