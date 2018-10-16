Елена Ковалева вручила кировской семье с шестью приемными детьми ключи от новой квартиры

СЕГОДНЯ 16:06 2018-10-16T16:51:21+03:00

Теперь семейство из одной комнатушки переедет в квартиру площадью 99,2 кв. метра

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Образцовой многодетной семье Румянцевых-Березиных выдали ключи от новой пятикомнатной квартиры в доме 101 на улице Московской. Теперь семейство из отца, матери и шестерых приемных детей будут жить на 99,2 квадратных метрах. Раньше они ютились в маленькой комнатке.

Супруги Румянцевы-Березины взяли из детдома 14-летнюю девочку Евгению и сестру с братом: 12-летнюю Александру и 10-летнего Владимира, а совсем недавно усыновили и трех мальчишек: братьев Дениса, Мишу и их друга Диму.

На новоселье к семейству пришла глава города Елена Ковалева. Фото: Кировская городская дума

Новая квартира досталась семье благодаря муниципальной программе. Данную «служебную» квартиру снимают на основе коммерческого найма. Семейство будет оплачивать услуги ЖКХ, но расходы на детей компенсирует муниципалитет.

- Замечательно, что в Кирове живут люди, которые не делят детей на своих и чужих, и готовы делиться с ними добротой и любовью своих сердец, - поздравила семью с новосельем и Елена Ковалева. - Отмечу, что, со своей стороны, городские власти стараются, по возможности, расширять перечень мер соцподдержки для многодетных приемных семей.

К слову, семья уже воспитала шестерых детей: сейчас они уже выросли и живут отдельно.