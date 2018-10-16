2018-10-16T15:57:24+03:00
Происшествия

На главу администрации Кильмези завели уголовное дело

Женщину обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями
Виктория ЛЕБЕДЕВА
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Втрое уголовное дело заведено на администрацию Кильмези. Фото: vk.com/club244332Втрое уголовное дело заведено на администрацию Кильмези. Фото: vk.com/club244332
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На главу администрации Кильмезского городского поселения завели уголовное дело. Ее обвиняют в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщают в Следственном комитете по Кировской области.

В Кильмези генеральный подрядчик ООО «Зодчий» возводил многоквартирный дом по муниципальному контракту. Застройщик должен был построить вокруг дома забор. Но на деле забор строили три человека, которые были судом приговорены обязательным работам. Они работали бесплатно, отбывая таким образом наказание. А вот глава Кильмези, которая направила осужденных на стройку, получила «плату» за работу людей - дрова стоимостью 15 000 рублей. Эти дрова она передала семье свой дочери. А сама подписала приемку работ по муниципальному контракту, якобы выполненных «Зодчим».

На главу завели уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями». Ей грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей, либо принудительные работы до 5 лет с лишением права занимать определенные должности, либо лишением свободы до 7 лет.

Напомним, что 13 октября Следственный комитет завел еще одно уголовное дело на неустановленных сотрудников администрации Кильмези также за злоупотреблении должностными полномочиями. Их обвиняют в том, что выдали подрядчику разрешение на ввод домов, построенных по программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», в эксплуатацию. Хотя к этому времени еще не были выданы заключения государственного строительного надзора министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области. Таким образом застройщик, которым также был ООО «Зождчий», получил 27 млн рублей за дома с недоделками и нарушениями в строительстве.

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