18 дольщиков долгостроя на Сурикова заселили в новым дом

СЕГОДНЯ 15:01 2018-10-16T15:01:44+03:00

Власти планируют решить проблему долевого строительства за три года

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Восемнадцать обманутых дольщиков дома 31/4 на улице Сурикова заселили в новые дома от строительной компании «Кировский ССК».

Напомним, что строительством многоквартирника на Сурикова занималась компания ООО «Аркос, строй». В 2015 году участники долевого строительства образовали жилищно-строительный кооператив, а уже в июне 2016 года компания была признана банкротом, а недостроенный дом и земельный участок передали в ЖСК.

На данный момент в регионе приняты законы, по которым продолжать строительство проблемных домов могут и другие строительные компании, прошедшие конкурс. А застройщики могут предоставлять дольщикам денежные средства или новые квартиры в других домах.

К слову, у правительства Кировской области в планах ликвидировать проблему с обманутыми дольщиками к 2021 году.

- За каждым объектом долевого строительства мы пристально следим и максимально делаем все возможное, что от нас зависит, чтобы обманутых дольщиков в регионе стало меньше – прокомментировал заместитель председателя правительства области Владислав Кадыров.

Сейчас в регионе 136 жителей состоят в реестре обманутых дольщиков по шести проблемным объектам. А до конца текущего года в эксплуатацию будут введены долгострои на улице Ленина, 145 и многоквартирный дом в Вятских Полянах.