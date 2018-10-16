Директору «Титаника» дали 13 лет строгого режима

СЕГОДНЯ 14:40 2018-10-16T14:40:58+03:00

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На 13 лет в колонию строго режима отправится бывший директор «Титаника» Игорь Глухих. Такой приговор вынес Первомайский районный суд сегодня на последнем заседании по делу. Напомним, что осенью 2017 года в отношении 69-летнего Игоря Глухих было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 135 УК РФ «Развратные действия». О преступных действиях стало известно после того, как в октябре две 14-летние девочки признались, что во время их летней подработки на «Титанике» Игорь Глухих регулярно развращал их.

По данному факту была начата проверка, возбуждено уголовное дело, и в ходе расследования нашлось более десяти детей, над которыми подобным образом измывался директор пляжа. Игоря Глухих заключили под стражу, но свою вину он так и не признал, уверял, что его оболгали.

В прокуратуре Кировской области рассказали, что за 9 месяцев этого года совершено 1396 преступлений в отношении несовершеннолетних.