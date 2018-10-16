На набережной Вятки могут установить скульптуру Зураба Церетели
Известный скульптор Зураб Церетели готов подарить Кирову свою новую скульптуру. Об этом глава Кировской области Игорь Васильев сообщил на своей странице в соцсетях. Скульптуру город может получить к своему 650-летнему юбилею.
- Есть предложение установить на набережной новую композицию, - рассказал Игорь Васильев. - Это скульптура Натальи Гончаровой с детьми. Супруга поэта Александра Пушкина около года жила на Вятской земле.
Глава региона предложил кировчанам в комментариях указать, какую скульптуру Зураба Церетели им бы хотелось видеть на улицах города.
Напомним, в начале октября Игорь Васильев в соцсетях уже рассказывал о том, что знаменитый скульптор поддержит новый проект «Большой портрет», который состоится на базе Вятского художественного музея имени Васнецовых.