2018-10-16T16:04:38+03:00
Звезды

На набережной Вятки могут установить скульптуру Зураба Церетели

Об этом в соцсетях рассказал губернатор Игорь Васильев
Александр ЧАРУШИН
Поделиться:
Скульптура может появиться в Кирове к 650-летнему юбилею города. Фото: vk.com/vasilievvyatkaСкульптура может появиться в Кирове к 650-летнему юбилею города. Фото: vk.com/vasilievvyatka
Изменить размер текста:

Известный скульптор Зураб Церетели готов подарить Кирову свою новую скульптуру. Об этом глава Кировской области Игорь Васильев сообщил на своей странице в соцсетях. Скульптуру город может получить к своему 650-летнему юбилею.

- Есть предложение установить на набережной новую композицию, - рассказал Игорь Васильев. - Это скульптура Натальи Гончаровой с детьми. Супруга поэта Александра Пушкина около года жила на Вятской земле.

Глава региона предложил кировчанам в комментариях указать, какую скульптуру Зураба Церетели им бы хотелось видеть на улицах города.

Напомним, в начале октября Игорь Васильев в соцсетях уже рассказывал о том, что знаменитый скульптор поддержит новый проект «Большой портрет», который состоится на базе Вятского художественного музея имени Васнецовых.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Видеообщение в интернете» – новый обучающий модуль программы «Ростелекома» и Пенсионного фонда России «Азбука интернета»
Житель Лузы не одолжил денег собутыльнику и был убит в канаве
В Кирове вместо «желтых заборов» на проблемных дорогах появятся «зебры» и «лежачие полицейские»
На карте кировской ЦДС низкопольные автобусы выделили желтыми значками
В Кирове всю ночь искали девятилетнюю школьницу
За прошедшую неделю 147 кировчан заболело кишечной инфекцией
Вопросы для прямой линии с губернатором будут выбирать лайками
На кировские дороги и мосты потратят два миллиарда рублей
Елена Ковалева вручила кировской семье с шестью приемными детьми ключи от новой квартиры
На главу администрации Кильмези завели уголовное дело
Партпроект «Единой России» проверит прозрачность информации о госзакупках по благоустройству дворов
18 дольщиков долгостроя на Сурикова заселили в новым дом
Директору «Титаника» дали 13 лет строгого режима
Вместо вагона поезда пьяный школьник попал в дежурную часть
Нолинский грибник сутки плутал по лесу
Завтра Киров впервые посетит новый полпред президента в ПФО Игорь Комаров
ГИБДД проводят «сплошные проверки» в кировских автобусах
В Омутнинске на переходе у школы сбили девятилетнего мальчика
Отопительный сезон в Арбаже оказался под угрозой срыва: тепла не было в 42 домах
Прокуратура помогла трем тысячам обманутых дольщиков получить жилье
Стало известно, какие улицы планируют отремонтировать в 2019 году
Автоледи на «двенадцатой» врезалась в «Калину»: пострадал ребенок
Ночью 19-летний житель Орлова с приятелем угнал иномарку
В Кирове с ночи не могут найти 11-летнего школьника
Безработный житель Котельнича избил пенсионерку и отобрал у нее 400 рублей