Вместо вагона поезда пьяный школьник попал в дежурную часть

СЕГОДНЯ 14:05 2018-10-16T14:05:06+03:00

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На железнодорожном вокзале Кирова задержали пьяного подростка. Об этом сообщает пресс-служба линейного отдела МВД на транспорте. Известно, что 17-летний молодой человек пытался попасть в поезд Владивосток - Москва, однако подросток был настолько пьян, что проводник не пустил его в вагон. 11-классника доставили в дежурную часть.

- По словам задержанного, он хотел уехать в Нижний Новгород, - рассказали в ведомстве. - Там находится его подруга. Молодой человек выпил большое количество алкоголя, после этого он и отправился на вокзал.

Полицейские составили административный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». 17-летнего подростка доставили домой. Его родителей могут привлечь к ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родительских обязанностей».