Нолинский грибник сутки плутал по лесу

СЕГОДНЯ 13:50 2018-10-16T13:50:28+03:00

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Вчера, 15 октября, в Нолинском районе пропал грибник. 53-летний местный житель уехал в лес на личном автомобиле около 10.00 часов утра и перестал выходить на связь. Вечером его родственники обратились с заявлением о пропаже в полицию. Оперативники сразу же начали разыскивать грибника.

- Поиски были затруднены сильным туманом, - рассказали в пресс-службе областного УМВД. - Полицейские проверяли все трассы и проселочные дороги. Было установлено, что грибник уехал в лесной массив, расположенный в десяти километрах от райцентра. Утром во вторник, 16 октября, пропавший мужчина был найден.

Как сообщили полицейские, грибник чувствовал себя нормально. Мужчину вывели из леса и привезли домой.