2018-10-16T16:15:12+03:00
Общество

Завтра Киров впервые посетит новый полпред президента в ПФО Игорь Комаров

Стала известна программа поездки
Александр ЧАРУШИН
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Полпред прибудет в Киров утром в среду, 17 октября. Фото: пресс-служба АвтоВАЗаПолпред прибудет в Киров утром в среду, 17 октября. Фото: пресс-служба АвтоВАЗа
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Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров посетит Киров с рабочим визитом. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Кировской области. Полпред прибудет в Киров утром в среду, 17 октября.

Визит начнется с осмотра производственного комплекса «FOOD-Zavod» в Костино, затем полпреду покажут Детский космический центр. Также в планах Игоря Комарова посещение Центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии и поликлиники № 1 Кировского клинико-диагностического центра. В завершении визита полпред проведет совещание по реализации указа президента «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года».

Во встрече с полпредом примут участие глава региона Игорь Васильев, заместители председателя областного правительства, министры и их и.о., а также руководители заведений, которые планирует посетить Игорь Комаров.

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