ГИБДД проводят «сплошные проверки» в кировских автобусах

СЕГОДНЯ 13:05 2018-10-16T13:06:27+03:00

Сотрудники ГИБДД общаются и с водителями, и с кондукторами. Фото: УГИБДД России по Кировской области

В общественном транспорте ездят «тайные пассажиры» и следят за работой кондукторов и водителей

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Сотрудники УГИБДД России по Кировской области, обеспокоены соблюдением прав водителей и кондукторов общественного транспорта, а также уровнем безопасности пассажиров. Именно поэтому сейчас в автобусах и троллейбусах орудуют «тайные пассажиры», а с сотрудниками автобусных и троллейбусных парков разговаривают сотрудники госавтоинспекции.

- Под особым контролем у нас находятся отдельные перевозчики, которые в погоне за прибылью пренебрегают правами своих сотрудников, - пояснили в пресс-службе УГИБДД России. - Так, некоторым водителям и кондукторам позволяется пренебрегать правилами дорожного движения, помимо этого у них самих нарушены режим труда и отдыха.

На прицеле у ведомства проблемы законности деятельности организаторов перевозок и перевозчиков, согласованность маршрутов с органами власти, МСУ, качества предоставляемых перевозок и автобусов, троллейбусов, а также проблема уровня квалификации водителей, наличие стоянок для общественного транспорта и осуществления предрейсового технического осмотра машин и медицинского осмотра сотрудников автопарков.

Если сотрудники госавтоиспекции выявят какие-либо нарушения, то они составят административные протоколы и вынесут предписания. В этом случае некоторые автотранспортные предприятия рискуют лишиться лицензии на перевозку пассажиров.