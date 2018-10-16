В Омутнинске на переходе у школы сбили девятилетнего мальчика

СЕГОДНЯ 12:49 2018-10-16T12:49:59+03:00

Мальчик перебегал дорогу в неположенном месте. Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Кировской области

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Вчера, 15 октября, в Омутнинске сбили девятилетнего школьника. ДТП произошло утром, около 07.35 часов, на ул. Ленина, 42. По предварительным данным, 24-летний местный житель на «ВАЗ-21124» наехал на ребенка, переходившего проезжую часть дороги.

- Мальчик выбежал на дорогу в неположенном месте, - рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции. - Водитель не успел среагировать и затормозить, в итоге «ВАЗ» сбил школьника. Травмы мальчика оказались незначительными, помощь медиков ему не понадобилась.

Подобный случай произошел в пятницу, 12 октября. В Коминтерне иномарка сбила 11-летнего школьника, который переходил дорогу вне пешеходного перехода. Ребенок получил травмы.