В Омутнинске на переходе у школы сбили девятилетнего мальчика
Вчера, 15 октября, в Омутнинске сбили девятилетнего школьника. ДТП произошло утром, около 07.35 часов, на ул. Ленина, 42. По предварительным данным, 24-летний местный житель на «ВАЗ-21124» наехал на ребенка, переходившего проезжую часть дороги.
- Мальчик выбежал на дорогу в неположенном месте, - рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции. - Водитель не успел среагировать и затормозить, в итоге «ВАЗ» сбил школьника. Травмы мальчика оказались незначительными, помощь медиков ему не понадобилась.
Подобный случай произошел в пятницу, 12 октября. В Коминтерне иномарка сбила 11-летнего школьника, который переходил дорогу вне пешеходного перехода. Ребенок получил травмы.