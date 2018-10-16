Отопительный сезон в Арбаже оказался под угрозой срыва: тепла не было в 42 домах

СЕГОДНЯ 12:35 2018-10-16T12:35:42+03:00

Энергетики отключили пять котельных Арбажа от электричества Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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Пять котельных в Арбажском районе Кировской области прекратили свою деятельность. «ЭнергосбыТ Плюс» перестал подавать электричество местной компании «Комфорт», поэтому отопительный сезон в Арбаже оказался под угрозой. Без тепла оставались 42 многоквартирных жилых дома.

- Районная прокуратура проверила эти факты, - пояснили в прокуратуре Кировской области. - В Яранский суд был подан иск, от «ЭнергосбыТ Плюс» потребовали возобновить подачу электричества в котельные. Суд принял все необходимые меры.

На сегодня, 16 октября, отопление вновь поступило во все 42 многоквартирных жилых дома Арбажа.