Прокуратура помогла трем тысячам обманутых дольщиков получить жилье

СЕГОДНЯ 11:28 2018-10-16T11:28:44+03:00

На сегодня расследуется четыре уголовных дела против застройщиков

Изменить размер текста: A A

В прокуратуре Кировской области подвели итоги работы по защите обманутых дольщиков в январе-сентябре 2018 года. Как сообщает пресс-служба ведомства, с начала года в этой сфере было выявлено 406 нарушений закона. По ним прокуроры вынесли 130 представлений, 161 протест и 14 предостережений.

Материалы шести прокурорских проверок направлены в органы - в данный момент расследуется четыре уголовных дела, 79 кировчан-представителей застройщиков понесли наказание за нарушения закона.

- Совместно с исполнительной властью прокуроры добились активизации долевого строительства, - рассказали в ведомстве. - В итоге семь домов были достроены и введены в эксплуатацию. Права трех тысяч обманутых дольщиков были восстановлены.

Отметим, что в 2018 году по инициативе прокуратуры областное Заксобрание приняло два закона в сфере долевого строительства. Один из них поможет решить проблемы дольщиков слободы Новое Сергеево, другой - ограничит в реализации проекты, участники которых признаны обманутыми дольщиками.