Автоледи на «двенадцатой» врезалась в «Калину»: пострадал ребенок

СЕГОДНЯ 11:12 2018-10-16T11:12:47+03:00

К счастью, травмы девочки оказались не столь серьезными. Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Кировской области

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Вчера, 15 октября, в Октябрьском районе Кирова произошло ДТП с пострадавшим. По предварительным данным, авария случилась на ул. Лепсе, 22 около 18.50 часов. «Двенадцатая», за рулем которой находилась 33-летняя автоледи, выехала на нерегулируемый перекресток. Женщина не убедилась в безопасности маневра и не пропустила «Ладу Калину» под управлением 40-летней кировчанки.

- В итоге «двенадцатая» на скорости врезалась в «Калину», - рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции. - Четырехлетняя девочка-пассажир «двенадцатой» получила травмы. К счастью, госпитализация ей не потребовалась.

Установлено, что виновница аварии была трезвой в момент столкновения машин. Инспекторы проверяют все детали этого ДТП.