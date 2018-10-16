Автоледи на «двенадцатой» врезалась в «Калину»: пострадал ребенок
Вчера, 15 октября, в Октябрьском районе Кирова произошло ДТП с пострадавшим. По предварительным данным, авария случилась на ул. Лепсе, 22 около 18.50 часов. «Двенадцатая», за рулем которой находилась 33-летняя автоледи, выехала на нерегулируемый перекресток. Женщина не убедилась в безопасности маневра и не пропустила «Ладу Калину» под управлением 40-летней кировчанки.
- В итоге «двенадцатая» на скорости врезалась в «Калину», - рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции. - Четырехлетняя девочка-пассажир «двенадцатой» получила травмы. К счастью, госпитализация ей не потребовалась.
Установлено, что виновница аварии была трезвой в момент столкновения машин. Инспекторы проверяют все детали этого ДТП.