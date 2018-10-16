Ночью 19-летний житель Орлова с приятелем угнал иномарку

СЕГОДНЯ 10:07 2018-10-16T10:07:06+03:00

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У 47-летней жительницы города Орлова минувшей ночью угнали автомобиль «Мазда». Об этом женщина сообщила в местный отдел полиции. ЧП произошло около 03.00 часов. Данные о пропаже авто сразу же были переданы патрулям Росгвардии. Вскоре в четырех километрах от места угона иномарка была найдена. Она стояла на обочине дороги, в салоне находились двое молодых людей.

- Один из местных жителей сознался в угоне, - рассказали в пресс-службе областного управления Росгвардии. - Выяснилось, что молодому человеку всего 19 лет, а ранее он уже имел судимость. На место был вызван наряд инспекторов ДПС, им для дальнейших разбирательств и передали угонщика.

В данный момент устанавливаются все детали и факты по этому ЧП. Против 19-летнего угонщика могут возбудить уголовное дело.