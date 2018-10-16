В Кирове с ночи не могут найти 11-летнего школьника
В Кирове пропал 11-летний Андрей Анисимов. Школьник ушел из дома вчера, 14 октября, около 14.00 часов. С тех пор данных о его местонахождении нет. Волонтеры кировского поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» опубликовали ориентировку на поиск пропавшего ребенка.
- Андрей ростом 145 см, худощавый, - рассказали волонтеры. - У него карие глаза и русые волосы с длинной челкой на бок. Андрей был одет в длинную, до бедра, темно-зеленую куртку, синюю шапку с белым узором и надписью «SOCHI», синие спортивные штаны и темно-синие кроссовки.
8 (800) 700-54-52 или 112 - сообщите любые данные о судьбе Андрея Анисимова, которые вам известны.