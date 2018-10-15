Безработный житель Котельнича избил пенсионерку и отобрал у нее 400 рублей

СЕГОДНЯ 18:36 2018-10-15T18:36:24+03:00

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На днях в больницу Котельнича поступила 68-летняя местная жительница. По словам самой женщины, неизвестный избил ее палкой в одном из переулков, после этого он отобрал сумку с деньгами и документами. Добычей грабителя стали 400 рублей. Об этом стало известно полиции - оперативники сразу же занялись поисками преступника.

- Вскоре подозреваемый был задержан, - рассказали в УМВД по Кировской области. - Им оказался 48-летний безработный местный житель. Уголовное дело заведено по ст 162 УК РФ «Разбой». Расследование продолжается.

Мужчина помещен в изолятор временного содержания. В ближайшее время меру пресечения могут изменить.