2018-10-15T18:11:04+03:00
Экономика

На довыборы депутатов областного Заксобрания потратили 8,7 миллиона рублей

Сэкономить удалось 307 тысяч рублей
Александр ЧАРУШИН
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Довыборы прошли 9 сентября, в Единый день голосованияДовыборы прошли 9 сентября, в Единый день голосованияФото: Алексей БУЛАТОВ
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Избирательная комиссия Кировской области опубликовала отчет о расходовании денег, выделенных на довыборы депутатов регионального Заксобрания. Документы опубликованы на сайте ведомства. Всего на довыборы депутатов областного парламента потратили почти 8,7 миллиона рублей, а 307 тысяч удалось сэкономить.

- Свыше 7 миллионов рублей ушло на дополнительную оплату труда и компенсации, - следует из отчета. - 750 тысяч рублей было потрачено на выплаты по договорам работников избирательных комиссий. Были и другие статьи расходов: канцелярские принадлежности, печатная продукция, оборудование.

Напомним, довыборы депутатов областного Заксобрания прошли в Единый день голосования, 9 сентября 2018 года. В них победили помощник гендиректора КМК Татьяна Платунова и гендиректор компании «Нанолек» Михаил Некрасов - они и получили депутатские кресла.

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