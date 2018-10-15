2018-10-15T17:21:37+03:00
Происшествия

В Кирове горел дом на улице Монтажников

Причина пожара пока что не установлена
Александр ЧАРУШИН
Поделиться:
Пожар тушили шестеро спасателейПожар тушили шестеро спасателейФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Сегодня, 15 октября, в Кирове горел подъезд жилого дома на улице Монтажников. Об этом сообщили в областном ГУ МЧС. Пожар начался в 11.15 часов. По предварительным данным, возгорание произошло на лестничной клетке одного из этажей подъезда. Огонь уничтожил детскую коляску, повредил оконную раму. Также закоптились стены и потолок подъезда.

- Для тушения пожара привлекались шестеро спасателей, - сообщили в ведомстве. - Помимо этого, для ликвидации последствий огня были задействованы три единицы техники от МЧС.

Причина возникновения пожара пока что не названа. Данных о пострадавших в огне также не поступало.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Безработный житель Котельнича избил пенсионерку и отобрал у нее 400 рублей
На довыборы депутатов областного Заксобрания потратили 8,7 миллиона рублей
Администрация города потребовала вывезти мусор с Макарьевского кладбища
По четной стороне улицы Свободы начали ремонтировать тротуар
«УРАЛХИМ» подарил юным «олимпийцам» спортивную форму на 2 млн рублей
Пьяный житель Мурашей зарезал мать своей сожительницы
Ремонт тепловой камеры на улице Казанской не могут завершить с июля
Ножи, боевые патроны и взрывчатка: 30-летний кировчанин незаконно хранил оружие
Осенний вызов от «Ростелекома»: по дороге на WG Fest-2018 будет разыграно 6 000 000 рублей
Двое жителей Нововятска избили прохожего и пытались задушить таксиста
На улице Профсоюзной в Кирове стена дома рухнула на проезжую часть
Пивоваренный завод в Кирове могут оштрафовать за граффити
Вода в притоке Вятки - Чахловице - вновь позеленела
В Суне из магазина изъяли опасные пельмени и колбасу
На Вятке вторые сутки ищут пропавшего рыбака
Новый троллейбус «Горожанин» начал работать в Кирове
Илья Шульгин: «Какая музыка играет в голове у людей, которые ставят эти «желтые заборы»?
В Кирове поймали 60-летнего педофила: в деле как минимум двое пострадавших
«Черному лесорубу» из Кирово-Чепецка дали штраф в миллион рублей
Житель Свечинского района трое суток блуждал по лесу: мужчину спасли полицейские