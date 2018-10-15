В Кирове горел дом на улице Монтажников
Причина пожара пока что не установлена
Пожар тушили шестеро спасателейФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:
Сегодня, 15 октября, в Кирове горел подъезд жилого дома на улице Монтажников. Об этом сообщили в областном ГУ МЧС. Пожар начался в 11.15 часов. По предварительным данным, возгорание произошло на лестничной клетке одного из этажей подъезда. Огонь уничтожил детскую коляску, повредил оконную раму. Также закоптились стены и потолок подъезда.
- Для тушения пожара привлекались шестеро спасателей, - сообщили в ведомстве. - Помимо этого, для ликвидации последствий огня были задействованы три единицы техники от МЧС.
Причина возникновения пожара пока что не названа. Данных о пострадавших в огне также не поступало.