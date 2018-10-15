В Кирове горел дом на улице Монтажников

СЕГОДНЯ 17:21 2018-10-15T17:21:37+03:00

Причина пожара пока что не установлена

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Сегодня, 15 октября, в Кирове горел подъезд жилого дома на улице Монтажников. Об этом сообщили в областном ГУ МЧС. Пожар начался в 11.15 часов. По предварительным данным, возгорание произошло на лестничной клетке одного из этажей подъезда. Огонь уничтожил детскую коляску, повредил оконную раму. Также закоптились стены и потолок подъезда.

- Для тушения пожара привлекались шестеро спасателей, - сообщили в ведомстве. - Помимо этого, для ликвидации последствий огня были задействованы три единицы техники от МЧС.

Причина возникновения пожара пока что не названа. Данных о пострадавших в огне также не поступало.