2018-10-15T17:20:08+03:00
Общество

Администрация города потребовала вывезти мусор с Макарьевского кладбища

Кировчанка пожаловалась в онлайн-приемную мэрии
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Многие могилы на кладбище засыпаны мусором. Фото: vk.com/zlo43Многие могилы на кладбище засыпаны мусором. Фото: vk.com/zlo43
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На утреннем совещании в понедельник, 15 октября, сити-менеджер Илья Шульгин зачитал подрядчикам обращение одной их жительниц города. Женщина направила письмо в онлайн-приемную администрации, в котором рассказала об ужасном состоянии Макарьевского кладбища. Она сообщила, что мусор, листья и поломанные ветки в некоторых местах сложены прямо на могилы. В том числе, и на могилу ее бабушки. До этого кировчанка уже рассказывала о случившемся в соцсетях.

- Могила моей бабушки находится на помойке, - возмущенно сообщала женщина. - Горы мусора выше человеческого роста, да еще ломаные ветки сложены костром. Неужели нельзя наконец навести там порядок. Отговорки типа «люди сами это натворили» несерьезны. Хотя ... посмотрите, что вы творите! У меня бы даже рука не поднялась после приборки мусора на могиле скинуть его на соседнюю!

В итоге, Илья Шульгин продемонстрировал подрядчикам фотографии могилы и потребовал в ближайшее время исправить сложившуюся ситуацию.

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