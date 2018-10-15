По четной стороне улицы Свободы начали ремонтировать тротуар

СЕГОДНЯ 17:04 2018-10-15T17:04:17+03:00

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Подрядчик «Гордормостстрой» приступил к ремонту тротуара по четной стороне улицы Свободы в Кирове. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Всего компания уложит 900 квадратных метров брусчатки в промежутке между улицами МОПРа и Розы Люксембург. Работы будут завершены до конца текущей недели.

- Сначала тротуар был восстановлен на нечетной стороне улицы Свободы, - рассказали в мэрии. - Подрядчик поднял уровень тротуара, это позволит избежать постоянного затопления улицы. На обустройство пешеходных зон по обе стороны улицы Свободы в сумме уйдет 1,8 миллиона рублей.

Отметим, что на ремонт всех тротуаров, вошедших в специальный перечень, потребовалось 51,6 миллиона рублей. Всего в Кирове подлежали ремонту 20 пешеходных объектов общей протяженностью 12,3 километра.