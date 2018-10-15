2018-10-15T15:58:17+03:00
Общество

Ремонт тепловой камеры на улице Казанской не могут завершить с июля

В выходные подрядчики не ведут работу на участке
Анна КРЮКОВА
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Участок, где идет раскопка, перекрыт для движения авто. Фото: admkirov.ruУчасток, где идет раскопка, перекрыт для движения авто. Фото: admkirov.ru
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В Кирове на улице Казанской КТК до сих пор не завершила ремонт тепловой камеры. При том, что работы на этом участке начались еще в июле. По мнению главы города Елены Ковалевой, это связано с тем, что подрядчики даже не пытаются уложиться в сроки. По выходным на этом участке никто не работает.

- Все выходные в городе была хорошая погода, но на месте опять никого не было, - отметила мэр Кирова. - Стоит экскаватор и полная тишина. Та же ситуация и на Профсоюзной.

Глава администрации Илья Шульгин предложил вводить штрафы за отставание от графика, если предупреждения не работают. В свое оправдание, представитель КТК Дмитрий Яшин сообщил, что сейчас на участке работает подрядчик, но уже с сегодняшнего дня КТК станет делать ремонт своими силами.

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