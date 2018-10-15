Ножи, боевые патроны и взрывчатка: 30-летний кировчанин незаконно хранил оружие

СЕГОДНЯ 15:57 2018-10-15T15:57:41+03:00

Патроны были боевыми, а изъятые гранулы оказались взрывчаткой. Фото: пресс-служба УМВД России по Кировской области

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Кировские полицейские провели обыск в частном доме микрорайона Крутиха в Нововятске. Из помещения изъяли несколько ножей, шесть патронов для автомата Калашникова, шприц с неизвестным содержимым и 100 граммов гранул неизвестного вещества. Экспертиза показала, что патроны были боевыми, а изъятые гранулы оказались взрывчаткой.

Обыск в квартире жителя Нововятска.Видео: УМВД России по Кировской области

- Владельцем дома и всех изъятых предметов оказался 30-летний местный житель, предположительно, цыганской национальности, - сообщили в УМВД по Кировской области. - Уголовные дела возбуждены по ст. 222 УК РФ «Незаконное хранение боеприпасов» и ст. 222.1 УК РФ «Незаконное хранение взрывчатки».

В данный момент расследование дела продолжается. Владелец оружия дал подписку о невыезде и надлежащем поведении.