Двое жителей Нововятска избили прохожего и пытались задушить таксиста

СЕГОДНЯ 15:01 2018-10-15T15:01:49+03:00

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В ночь на воскресенье, 14 октября, в Нововятске двое молодых людей напали на таксиста и прохожего мужчину. Первым пострадал водитель такси: он подвез злоумышленников до дома, один из них набросился на него, душил и требовал деньги. Когда полицейский патруль прибыл на место ЧП, выяснилось, что молодые люди успели ограбить еще одного местного жителя.

- Все те же преступники избили и прохожего мужчину, - рассказали в пресс-службе УМВД по Кировской области. - Они отобрали у него две бутылки пива и мобильный телефон, сумма ущерба составила 10 тысяч рублей.

Вскоре подозреваемые были задержаны, ими оказались 21-летний местный житель и его 19-летний приятель. Уголовные дела возбуждены по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж группой лиц с применением насилия» и ст. 162 УК РФ «Разбой».