На улице Профсоюзной в Кирове стена дома рухнула на проезжую часть
Утром в понедельник, 15 октября, в Кирове стена здания рухнула на проезжую часть. Об этом рассказали в сообществе «Строим Киров». Пользователи соцсетей опубликовали и снимки с места событий. ЧП произошло около 10.00 часов утра по адресу ул. Профсоюзная, 64. Рабочие на строительной площадке начали сносить административное здание завода КРИН.
- Экскаватор завалился набок, - сообщает «Строим Киров». - В итоге часть стены обвалилась прямо на проезжую часть улицы Профсоюзной.
Пока что не известно, кто занялся сносом здания и допустил это ЧП: сам застройщик или одна из компаний-подрядчиков.
Напомним, здания, ранее принадлежавшие «Красному инструментальщику», начали сносить еще в марте текущего года.