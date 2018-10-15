На улице Профсоюзной в Кирове стена дома рухнула на проезжую часть

СЕГОДНЯ 14:42 2018-10-15T14:53:09+03:00

Корпуса КРИНа начали сносить еще в марте 2018 года. Фото: «Строим Киров» vk.com/stroim_kirov

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Утром в понедельник, 15 октября, в Кирове стена здания рухнула на проезжую часть. Об этом рассказали в сообществе «Строим Киров». Пользователи соцсетей опубликовали и снимки с места событий. ЧП произошло около 10.00 часов утра по адресу ул. Профсоюзная, 64. Рабочие на строительной площадке начали сносить административное здание завода КРИН.

- Экскаватор завалился набок, - сообщает «Строим Киров». - В итоге часть стены обвалилась прямо на проезжую часть улицы Профсоюзной.

Пока что не известно, кто занялся сносом здания и допустил это ЧП: сам застройщик или одна из компаний-подрядчиков.

Напомним, здания, ранее принадлежавшие «Красному инструментальщику», начали сносить еще в марте текущего года.