Пивоваренный завод в Кирове могут оштрафовать за граффити

СЕГОДНЯ 14:33 2018-10-15T14:34:04+03:00

Илья Шульгин потребовал, чтобы в ближайшее время рекламные надписи были закрашены. Фото: vk.com/metaluginet

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В Кирове за рекламные граффити с пивными крышками могут оштрафовать пивоваренный завод. Об этом 15 октября заявил сити-менеджер Илья Шульгин во время совещания в администрации города.

- Необходимо закрасить это безобразие и оштрафовать компанию, - отметил глава администрации. - Пусть берут своих сотрудников, покупают краску и замалевывают это.

Однако руководство компании свою вину отрицает, и уверяет, что граффити с адресом их заведения к ним никак не относится.

Также на совещании обсудили и другие проблемы с рекламными конструкциями. К примеру, глава города Елена Ковалева отметила, что в городе очищают от рекламы остановки, но столбы и деревья по-прежнему завешаны объявлениями.

В ответ на замечание мэра города подрядчики пояснили, что с такой рекламой трудно бороться из-за того, что ее расклеивают по ночам. Тогда депутат Андрей Востриков предложил обратиться в полицию. Ведь по закону можно наказывать за рекламу того, чей номер указан в рекламных объявлениях.