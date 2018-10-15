Вода в притоке Вятки - Чахловице - вновь позеленела

СЕГОДНЯ 14:30 2018-10-15T14:48:07+03:00

В этом году еще в начале лета вода в Чахловице стала зеленой и до сих пор не очистилась. Фото: Злой кировчанин

Жители и дачники микрорайона Лянгасово обратились к общественникам, которые направили их жалобы в минприроды и прокуратуру

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Жители и дачники микрорайона Лянгасово вновь бьют тревогу - вода в речке Чахловица вновь загрязнена.

- Вода становится то зеленой, то белой, то черной. Она сильно воняет, живность в реке дохнет, - жалуются местные жители. - И это продолжается уже несколько лет подряд. В этом году еще в начале лета вода стала зеленой и до сих пор не очистилась! Все лето мы не могли поливать этой водой огороды, но главное, что рядом с рекой вообще невозможно дышать - стоит страшная вонь.

Напомним, что несколько лет назад после подобных жалоб местных жителей и садоводов министерство охраны окружающей среды и природопользования Кировской области уже проводило проверку сельхозпредприятия, которое сбрасывает отходы в Чахловицу, брали пробы воды из реки. Тогда оказалось, что в речке превышение ПДК аммония, фосфатов, железа, нефтепродуктов и других веществ, а также показателей биохимического и химического потребления кислорода. А ведь Чахловица впадает в Вятку, главную водную артерию Кировской области, из которой питьевой водой снабжается и город Киров.

Уже тогда предприятию выписывали штрафы и требовали проводить очистку стоков.

Сейчас после жалоб местных жителей активисты вновь подготовили обращение в минприроды, для проведения внеплановой проверки, а также в природоохранную прокуратуру с просьбой обязать агрохолдинг привести свои очистные сооружения в порядок.