2018-10-15T14:20:11+03:00
Общество

В Суне из магазина изъяли опасные пельмени и колбасу

Владельца «точки» и продавца оштрафовали
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Пельмени и колбаса могли быть опасны для здоровья покупателейПельмени и колбаса могли быть опасны для здоровья покупателейФото: Алексей БУЛАТОВ
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На днях в одном из магазинов Сунского района Кировской области арестовали мясную продукцию. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Кировской области. В частности, внимание инспекторов привлекли пельмени, продававшиеся в этом магазине. Они были приняты без специальных документов - гарантии, что пельмени были произведены качественно и без санитарных нарушений, не было.

- Также специалисты изъяли колбасу со шпиком, - рассказали в ведомстве. - На упаковке не была указана дата производства, поэтому нельзя было убедиться в ее безопасности. Составлен протокол по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ «Нарушение правил хранения продуктов». Владельца магазина оштрафовали на десять тысяч рублей, продавца - на три тысячи.

Отметим, что всю сомнительную продукцию уже арестовали. Вскоре она будет уничтожена.

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