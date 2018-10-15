2018-10-15T14:21:56+03:00
Происшествия

На Вятке вторые сутки ищут пропавшего рыбака

Лодка с тремя мужчинами перевернулась в районе Орлова, один человек пропал
Виктория ЛЕБЕДЕВА
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На Вятке вторые сутки ищут пропавшего рыбакаНа Вятке вторые сутки ищут пропавшего рыбакаФото: Сергей АНДРЕЕВ
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В Кировской области вторые сутки ищут пропавшего рыбака. Об этом сообщают в МЧС по Кировской области.

Еще в субботу, 13 октября, в районе города Орлова на реке Вятке перевернулась лодка, в которой находилось трое мужчин. Двое сумели добраться до берега. Третий к берегу так и не приплыл. Рыбаки сообщили о случившемся в МЧС. И вот уже вторые сутки идут поиски мужчины. До сих пор он не найден и продолжается считаться пропавшим.

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