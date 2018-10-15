2018-10-15T14:19:44+03:00
Общество

Новый троллейбус «Горожанин» начал работать в Кирове

Грод взял машину в аренду на 60 дней, чтобы оценить
Виктория ЛЕБЕДЕВА
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Новый троллейбус «Горожанин» начал работать в Кирова. Фото: ttransport.ruНовый троллейбус «Горожанин» начал работать в Кирова. Фото: ttransport.ru
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С понедельника, 15 октября, на троллейбусный маршрут № 3 Кирова вышел новый троллейбус УТТЗ-6241-000010 «Горожанин», взятый АО «АТП» в аренду на 60-дневные испытания.

Напомним, в 2019 году Автотранспортное предприятие планирует закупить 40 новых троллейбусов. На днях в Киров пришел троллейбус УТТЗ-6241 производства Уфимского трамвайно-троллейбусного завода. Машина будет тестироваться на троллейбусных маршрутах Кирова в течение 60 дней.

Желающие оценить новый транспорт могут увидеть его сейчас на маршруте № 3, но за два месяца он должен поработать на всех троллейбусных маршрутах города.

В городской администрации сообщают, что это низкопольный троллейбус, который может ехать и без проводов, что очень удобно, например, если понадобится объезжать пробку.

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