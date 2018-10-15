В Кирове поймали 60-летнего педофила: в деле как минимум двое пострадавших

СЕГОДНЯ 13:20 2018-10-15T13:20:37+03:00

Год назад мужчина уже совершил насилие над подростком Фото: Евгения ГУСЕВА

Только за первое преступление мужчину могут отправить в тюрьму на 20 лет

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В минувшие выходные в Кирове по горячим следам был пойман педофил: от его рук пострадал подросток в Октябрьском районе города. Вскоре полицейский патруль задержал похожего по приметам мужчину, его доставили в отдел. При проверке оперативники выяснили, что ранее 60-летний кировчанин совершил еще одно подобное преступление.

- Установлено, что этот же мужчина в сентябре 2017 года совершил насилие над подростком младше 14 лет, - рассказали в пресс-службе УМВД по Кировской области. - Тогда следователи возбудили дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера против несовершеннолетнего». Максимальное наказание по этой статье может составить 20 лет колонии.

Уголовное дело за новое нападение на подростка возбуждено по ст. 135 УК РФ «Развратные действия». 60-летний мужчина помещен в изолятор временного содержания.

На прошлой неделе мы рассказывали о другом подобном деле. За девять половых преступлений против несовершеннолетних девочек кировчанин получил 15 лет тюрьмы.