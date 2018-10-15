«Черному лесорубу» из Кирово-Чепецка дали штраф в миллион рублей

СЕГОДНЯ 12:59 2018-10-15T13:55:37+03:00

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В Кирово-Чепецке лесозаготовителя осудили за незаконную рубку деревьев. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Установлено, что весной 2017 года мужчина стал подрядчиком в работе Поломского лесничества. Однако злоумышленник «перерубил» лишние 50 кубометров леса. Ущерб, нанесенный природе, превысил сумму в 270 тысяч рублей.

- Уголовное дело против мужчины завели по ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка леса в особо крупном размере», - пояснили в ведомстве. - С учетом смягчающих обстоятельств суд приговорил его к штрафу в один миллион рублей.

Также Министерство лесного хозяйства Кировской области попросило выплатить весь материальный ущерб, нанесенный лесорубом. Суд согласился с этим требованием. Чтобы возместить ущерб, на имущество лесоруба наложили арест.