Житель Свечинского района трое суток блуждал по лесу: мужчину спасли полицейские

СЕГОДНЯ 12:42 2018-10-15T12:42:42+03:00

О пропаже мужчины в полицию сообщил его односельчанин Фото: Алексей БУЛАТОВ

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10 октября житель села Круглыжи Свечинского района уехал в лес на велосипеде и пропал. 56-летний мужчина решил собрать ягод и не смог самостоятельно выбраться из леса. Спустя два дня, 12 октября, его односельчанин сообщил об этом ЧП в полицию.

Правоохранители сразу же приступили к поискам пропавшего мужчины: «прочесывали» лес, подавали звуковые сигналы. Вскоре на опушке был найден велосипед мужчины. Поиски осложнялись тем, что лесной массив был сильно заболочен.

- Мужчина нашелся 13 октября, - рассказали в пресс-службе УМВД по Кировской области. - Как оказалось, с собой у него были еда, топор и спички - это помогло пропавшему продержаться несколько дней.

Ранее мы уже писали о похожем случае, произошедшем в районе Ежихи. Тогда сотрудники полиции спасли двух местных жительниц, заплутавших в лесу во время поиска грибов.