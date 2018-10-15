В Кировской области в пожаре погиб мужчина

СЕГОДНЯ 11:54 2018-10-15T13:51:17+03:00

На место выехали три пожарные машины. С огнем боролись 7 человек. Фото: МЧС по Кировской области

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За прошедшие выходные в Кировской области произошло пять пожаров. Погиб один человек.

Смертельный пожар произошел в воскресенье, 14 октября, в деревне Соколино Лузского района. Утром, около 8 часов, загорелся частный жилой дом на улице Совхозной. На место выехали три пожарных машины. С огнем боролись 7 человек.

В итоге огонь уничтожил пол, потолок, стены, имущество. Уже после пожара, когда спасатели вошли в дом, на пепелищах нашли тело хозяина. По предварительным данным, мужчина отравился продуктами горения.

Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.