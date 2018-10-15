СЕГОДНЯ 11:36 2018-10-15T13:49:13+03:00

В Коминтерне «Hyundai» сбил школьника. Фото: ГИБДД по Кировской области

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В пятницу, 12 октября, в 7.30 на ул. Павла Корчагина, 20 «Hyundai Accent» сбил мальчика, который перебегал дорогу в неположенном месте.

Здесь находится остановка общественного транспорта «Прудная улица», а вот пешеходного перехода рядом нет. Чтобы дойти до остановки, местные жители вынуждены перебегать дорогу в неположенном месте.

К счастью, 11-летний ребенок получил лишь небольшие ссадины и синяки. Медики оказали ему помощь на месте, госпитализация не потребовалась.