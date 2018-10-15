СЕГОДНЯ 11:25 2018-10-15T11:25:23+03:00

В Кирове пьяный мотоциклист влетел в стену здания. Фото: ГИБДД по Кировской области

И водитель и его пассажир получили травмы

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Авария с участием мотоцикла произошла в Кирове ночью в пятницу, 12 октбяря.

По данным ГИБДД по Кировской области мотоцикл ИЖ-П-5К ехал по ул. Володарского. Напротив дома № 3 мотоцикл вылетел с проезжей части, перескочил бордюр, ударился об стену здания и отлетел к забору.

За рулем мотоцикла оказался 30-летний водитель, как показала экспертиза он сел за руль пьяный.

И водитель и его 26-летний пассажир получили травмы. Правда, врачи оказали им помощь на месте, госпитализация не потребовалась.