В Кирове пьяный мотоциклист влетел в стену здания
И водитель и его пассажир получили травмы
В Кирове пьяный мотоциклист влетел в стену здания. Фото: ГИБДД по Кировской области
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Авария с участием мотоцикла произошла в Кирове ночью в пятницу, 12 октбяря.
По данным ГИБДД по Кировской области мотоцикл ИЖ-П-5К ехал по ул. Володарского. Напротив дома № 3 мотоцикл вылетел с проезжей части, перескочил бордюр, ударился об стену здания и отлетел к забору.
За рулем мотоцикла оказался 30-летний водитель, как показала экспертиза он сел за руль пьяный.
И водитель и его 26-летний пассажир получили травмы. Правда, врачи оказали им помощь на месте, госпитализация не потребовалась.