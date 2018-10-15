СЕГОДНЯ 11:15 2018-10-15T13:44:40+03:00

В Кировской области «восьмерка» переехала пенсионерку, которая лежала на дороге

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Ночью в субботу, 13 октября, В Афанасьевским районе Кировской области произошла авария, в которой погиб человек.

Как сообщают в ГИБДД по Кировской области в 01.10 минут на 37-ом км автодороги Афанасьево–Гордино автомобиль ВАЗ-2108 переехал человека, который лежал прямо на проезжей части.

Как уверяет 33-летний водитель «восьмерки», он не заметил, что на дороге кто-то лежит.

Сейчас следователи уже установили, что автомобиль проехал по 61-летней женщине. Как она оказалась на дороге ночью, сейчас устанавливается.