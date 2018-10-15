Кировская область заняла 48 место в стране по количеству вводимого жилья на человека

СЕГОДНЯ 10:53 2018-10-15T13:43:26+03:00

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Кировская область заняла 48 место из 80 в рейтинге вводимого за год жилья в пересчете на одного человека. Этот данные РИА Новости.

Для составления рейтинга агентство пересчитало данные Росстата по вводу жилья за год на количество жителей в регионе. Оказалось,что больше всего с июля 2017 года по июнь 2018 года жилплощади введено в Ленинградской, Московской и Калининградской областях (введено более одного квадратного метра жилья на человека).

Меньше всего введено в Магаданской области (0,044 кв. м жилья на человека), Чукотском автономном округе и Мурманской области (менее 0,1 кв. метра жилья на человека).

Вообще в верхней части рейтинга находятся регионы преимущественно из европейской части России. Так, в первой двадцатке только три региона из зауральской части страны – помимо Тюменской области, это Республика Саха (Якутия) и Республика Алтай.

А вот последняя десятка рейтинга представлена в основном северными и дальневосточными регионами России. Исключением является только Москва, где низкие объемы ввода жилья в пересчете на одного жителя обусловлены высокой численностью населения.

Кировская область заняла 48 место из 80 регионов страны. У нас показатели ввода жилья на человека составили 0,46 кв, метра. А вот обеспеченность населения жильем, которая также учитывались в рейтинге, в Кировской области неплохая - 26,1 кв метр на человека. Это выше, чем среднероссийские показатели, которые равны 25,2 кв метра.