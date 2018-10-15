В огромной луже во дворе Кирова поселились утки
Местные жители рады, что хоть кого-то заинтересовал «водоем»
В огромной луже во дворе Кирова поселились утки. Фото: Злой кировчанин
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В Кирове на улице Орджоникидзе у дома № 3 уже давно образовалась огромная лужа. И никого из работников коммунальных служб она не интересовала, устранять ее не собирались. И на днях тихий водоем облюбовали утки.
- В луже поселились три прекрасные уточки и три селезня, - пишут местные жители в паблике «Злой кировчанин». - Чувствуют они себя прекрасно. За много лет, что существует эта лужа странно, что появились они только сейчас.
В комментариях кировчане пишут о том, что это отличный пример использования самообразовавшихся водоемов на дворовых территориях.