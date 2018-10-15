Житель Богородского получил 10 лет колонии за убийство собутыльника

СЕГОДНЯ 09:46 2018-10-15T09:46:30+03:00

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В Унинском районном суде завершился процесс над 48-летним жителем поселка Богородское, убившим своего собутыльника. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Кировской области, само ЧП произошло еще 19 февраля 2018 года. Двое мужчин гостили у общей знакомой, между ними произошла пьяная ссора. Осужденный набросился на приятеля с кулаками, а затем нанес несколько ударов ножом в голову и телу.

- Убийца ранее вышел из тюрьмы, где отбывал наказание за хищение чужого имущества, - пояснили в ведомстве. - Его условно-досрочное освобождение было отменено. Новое уголовное дело завели по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». 48-летнего мужчину приговорили к 10 годам колонии строгого режима.

Отметим, что убийца пытался обжаловать приговор, однако решение суда осталось без изменений.