2018-10-15T09:34:23+03:00
Происшествия

В Кировской области наблюдали полярное сияние

Снимки были опубликованы в соцсетях
Александр ЧАРУШИН
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Природное явление можно наблюдать и в самом Кирове. Фото: «Любительская метеорология в Кирове» vk.com/meteokirovПриродное явление можно наблюдать и в самом Кирове. Фото: «Любительская метеорология в Кирове» vk.com/meteokirov
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В субботу, 13 октября, в поселке Верхошижемье Кировской области наблюдали полярное сияние. Фотографии с места событий были опубликованы сообществом «Любительская метеорология в Кирове». Природное явление было видно благодаря «корональным дырам» - особым областям в атмосфере Солнца.

- Увидеть полярное сияние можно и в Кирове, - рассказали метеорологи-любители. - Для этого необходимы ясное небо, минимум освещения от фонарей и свободный горизонт, не закрытый зданиями и деревьями. Можно попробовать наблюдать за полярным сиянием с высокого берега реки Вятки на Филейке, из парка у Северной больницы и других подобных мест на окраинах города.

В комментариях к записи кировчане указали, что полярное сияние также было заметно и из района нового моста.

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